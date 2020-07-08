Адвокат заявил о намерении доказывать в суде невиновность Ефремова

08.07.2020, 20:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что убедил актера Михаила Ефремова доказывать в суде его невиновность в ДТП со смертельным исходом.

«Ефремов свою вину не признает. Я уже неоднократно говорил и для вас говорю: он в день ДТП не помнит, что случилось, как это все было. За 20 дней, которые я работал, собрал достаточно доказательств доказывать иное, поэтому принял решение его убеждать, чтобы он отказался от признания вины», – цитирует RT Пашаева.

Он добавил, что не собирается раскрывать линию защиты, поскольку намеревается сделать это в суде.

В случае, если в суде станет понятно, что представленные доказательства недопустимы, то защита признает вину и принесет извинения, отметил адвокат.

«Это его законное право, Ефремова. Он имеет право неоднократно признаваться, а также отказаться. (…) Его признание или непризнание не противоречат УПК и УК», – добавил Пашаев.

В среду Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор Ефремову, и сообщил, что готов в суде произвести сенсацию.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.