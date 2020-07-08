Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

08.07.2020, 20:48, Новости дня

Украина отказалась от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц, что существенно затормозит процесс обмена и освобождения, сообщил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам ее заседания.

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения», – передает его слова РИА «Новости».

«При этом Киев сообщил отказ от своей собственной представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», – добавил он.

Грызлов добавил, что Киев пытается уйти от предметного обсуждения вопросов.

«Единственный способ разрешения внутриукраинского конфликта – это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска», – отметил полпред России.

Он добавил, что «путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп».

«Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом», – отметил он.

Ранее представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона. Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.

Напомним, на минувшей неделе в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине.