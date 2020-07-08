В Бурятии начали отлов сурков

08.07.2020, 20:44, Разное

…из-за вспышки бубонной чумы в приграничных районах Монголии.

В Бурятии начали отлов сурков и других диких грызунов из-за вспышки бубонной чумы в приграничных районах Монголии. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Пока что результаты анализов пойманных животных показали, что в их организмах нет чумного микроба. В управлении Роспотребнадзора считают, что завезти инфекцию из Китая или Монголии пока что невозможно из-за закрытых границ. Однако ее появление в РФ все же исключать нельзя из-за того, что в Туве, на Алтае и в Забайкалье расположены активные природные очаги чумы. В этих регионах иногда регистрируют единичные случаи заболевания из-за употребления в пищу сырого мяса грызунов.

Несколько дней назад о работе по профилактике распространения чумы отчитались и сотрудники управления Роспотребнадзора Горного Алтая. Они начали объезжать местные стоянки чабанов (пастухов овец) и рассказывать им о запрете охотиться на сурков, которые могут быть переносчиками чумы.

Такие меры в регионах предприняли после того, как в начале месяца в граничащих с Тувой и Алтаем районах Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы. Инфекцию выявили у 27-летнего мужчины и девушки, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Они оба попали в больницу после употребления в пищу сырого мяса сурка.