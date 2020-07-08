Мнение: Голосование по Конституции за рубежом, причины «фальсификаций» и Ненецкий автономный округ

08.07.2020, 20:30, Разное

1. Результаты голосования по поправкам в Конституцию за рубежом оказались в некоторых отношениях неожиданными. С одной стороны, граждане России, проживающие в США, Австралии, Западной и Северной Европе традиционно голосуют против (на прошлых выборах – против Путина и Единой России):

https://www.unz.com/akarlin/russians-abroad-on-the-constitutional-amendment/

С другой стороны, в Канаде на этот раз поддержали российскую власть. Возможно, насмотревшись на то, что происходит сейчас в Соединённых Штатах (но не пребывая при этом под таким прессом пропаганды, как американцы), канадороссияне сделали выводы и начали позитивнее оценивать ситуацию на Родине.

Также немало голосов за Конституцию было подано в Бельгии, где находится столица Евросоюза. Тут, вероятно, дело в том, что в Брюсселе работает большое число российских дипломатов.

Наконец, очень странно, что поправки в Конституцию не поддержали (в большинстве своём) россияне в Китае. Перевес голосов «против» там небольшой, но тем не менее.

2. Профессор Александр Скоробогатов объясняет, почему в ходе голосования за Конституцию не было значимых «фальсификаций»:

https://asskorobogatov.livejournal.com/50612.html

Едва только обнародовали результаты голосования по поправкам в Конституции, как некоторые эксперты стали делать далеко идущие выводы о том, что «Россия поставила рекорд в фальсификации голосования» (см., напр., здесь). Поводом стала одна интересная статистическая аномалия, связанная с результатами голосования.

В этой заметке я бы хотел более пристально рассмотреть эту аномалию и обсудить ее возможную интерпретацию.

Аномалия сводится к положительной корреляции между явкой и процентом голосовавших за поправки. Иными словами, чем больше был в среднем процент голосовавших на избирательном участке, тем выше была доля голосовавших за поправки. Этот факт рассматривается как аномальный, потому что во время прошлых, близких по смыслу, президентских выборов такой зависимости не наблюдалось.

Чем эту зависимость объясняют? Вбросами бюллетеней с уже проставленными галочками в нужном квадратике. На тех участках, где удалось провернуть эту аферу, удалось показать завышенные цифры явки и поддержки, а там, где с этим что-то не срослось, статистика выявляет уже более скептическое отношение людей к поправкам.

Отмечу, что это объяснение, по сути, является гипотезой, которая сама нуждается в проверке. <…>

Хотя я вполне допускаю их [фальсификаций] возможность, имеющиеся данные не позволяют сделать однозначные выводы ни в ту, ни в другую сторону. Имеется корреляция между явкой и поддержкой, но то, что она оказалась независима от региональной принадлежности, заставляет сомневаться в том, что дело было в фальсификациях.

Мне видится гораздо более прозаичное объяснение. В нашей стране так сложилось, что люди, поддерживающие власть, к политике равнодушны. Существующий государственный строй они воспринимают как естественный фон, который сам по себе не заслуживает их внимания. С другой стороны, противники власти представляют, пусть и небольшую, но активную часть общества. Поэтому эта активная часть была однозначно нацелена на то, чтобы участвовать в голосовании, в то время как сторонники голосовали лишь при условии, если сорвалась пьянка или рыбалка. В результате там, где звезды сошлись благоприятно для того, чтобы эта аполитичная часть общества пришла на избирательные участки, ими была обеспечена и высокая явка, и большой процент поддержки, а там, где аналогичная часть избирателей предпочла остаться на своих огородах, соответствующие цифры оказались ниже.

Как же тогда объяснить отсутствие аналогичной корреляции для результатов президентских выборов? Объяснение тоже простое. Испокон веков царь-батюшка – это единственный государственный институт, к которому наш народ испытывает теплые чувства. Поэтому во время президентских выборов аполитичная в остальное время часть нашего общества на короткое время становится политически активной. Сейчас же речь идет о Конституции, которая в глазах нашего народа представляет собой не более, чем пустую формальность. И если ради царя-батюшки еще можно оторвать зад от дивана, то ради этой никому не нужной бумажки – только если совсем делать нечего.

3. Ещё одна загадка прошедшего голосования. Единственный регион, где большинство высказалось против обновления Конституции – это Ненецкий автономный округ:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-regiony-menshe-vsego-podderjali-popravki-v-konstituciiu-5efc5ca98f08042ea20e09b4

Возможно, это связано с недавно высказанным намерением объединить НАО с Архангельской областью?