Эксперт объяснил смысл внесения изменений в водительское удостоверение

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08.07.2020, 20:30, Новости дня

Предложенные МВД РФ изменения на водительском удостоверении помогут россиянам избежать проблем за границей, сказал газете ВЗГЛЯД координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В МВД РФ намерены внести изменения в ведомственные нормативные акты, согласно которым в паспорте транспортного средства и на водительских правах будут дополнительные обозначения. Например, на удостоверении могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.

«Добавление таких надписей, в общем-то, никаких вопросов не вызывает. Лучше пусть они будут, чем нет, тогда и в другой стране у россиянина будет возникать меньше проблем. Очевидно, что то, что их раньше не предложили сделать – это какая-то недоработка», – говорит Шкуматов.

Он напоминает, что сейчас в РФ два типа удостоверений: международное и национальное. Отличаются они друг от друга только отсутствием этих надписей. Люди, которые используют национальное водительское удостоверение не в России, попадают в сложную ситуацию, когда права у них есть, но из-за отсутствия этих надписей они могут быть признаны недействительными. В связи с этим им не выдают машину в аренду, с местным патрулем могут быть проблемы и так далее.

«Но я думаю, что замена водительского удостоверения будет скорее по желанию водителя. Никаких массовых замен прав, очевидно, не будет. То есть национальное удостоверение фактически, не юридически, сможет продолжить выполнять свою роль», – считает Шкуматов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, в каких именно странах россиянам необходимы международное водительское удостоверение.



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