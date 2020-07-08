Швейцарские стоматологи обнаружили связь между постоянными стрессами и проблемами зубов

08.07.2020, 20:30, Разное

Швейцарские стоматологи обнаружили связь между постоянными стрессами и появлением проблем с зубами. Такой вывод был сделан после изучения состояния зубов студентов медицинского факультета в течение нескольких месяцев.

В исследовании научных специалистов, представляющих Университет Цюриха, участвовало около 50 молодых людей. Многим из них на протяжении первого месяца предстояла подготовка к сдаче сложной сессии. После анализа состояния ротовой полости участников стоматологи выяснили, что из-за постоянного нервного перенапряжения очень сильно ослабляются защитные функции организма. В результате стресса у большинства студентов появились кариес и воспаление десен.

Специалисты объяснили: тяжелые ситуации заставляют людей чаще и сильнее сжимать зубы, а это неблагоприятно отражается на эмали. Согласно данным ВОЗ, у 90% взрослых жителей Земли встречается пародонтит, характеризующийся поражением тканей зуба и ослаблением его связочного аппарата. Причинами воспалительных процессов в ротовой полости могут быть психологические патологии или недостаток серотонина, более известного как гормон радости.