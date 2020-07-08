Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу

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08.07.2020, 20:23, Разное

Согласно данным следователей ГСУ и ГБР Украины, два с половиной года назад руководитель военной части Государственной пограничной службы
дал противоправное указание своим подчиненным пропустить Петра Порошенко и сопровождающих его лиц через границу страны вне пункта пропуска.

Экс-пограничнику предъявлено обвинение по части второй статьи 332 Уголовного кодекса Украины “Незаконная переправка лиц через государственную границу”. Вероятно, военного посадят в тюрьму на пять-семь лет. Также он не сможет три года занимать определенные должности.

Известно, что с 1 по 8 января 2018 года Петр Порошенко отправился на Мальдивы. Отдых тогда еще действующему президенту страны обошелся в 500 тысяч долларов. Об этом отпуске ранее официально не сообщалось. Журналистам удалось узнать, что для выезда за границу Порошенко получил от Службы безопасности документы на чужое имя.

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Публикация от Петро Порошенко (@petroporoshenko) 6 Июл 2020 в 3:33 PDT

Стоит отметить, что следователи проверяют экс-пограничника и его подчиненных и на другие случаи, связанные с пересечением границы Украины высокопоставленных лиц без прохождения процедуры контроля.



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