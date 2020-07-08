 

Раздел имущества Петросяна и Степаненко может затянуться на долгие годы

08.07.2020, 20:23, Разное

Как отметил адвокат Сергей Жорин, он сразу предупредил подзащитного, что процесс будет длительным. Юрист заверил, что все затягивается не по вине юмориста. Евгений Петросян смирился с тем, что нескоро увидит у себя дома половину нажитого непосильным трудом.

Правозащитник в беседе с журналистами подчеркнул, что оценку имущества сложно произвести в кратчайшие сроки, так как этим занимаются специалисты, назначенные судом. Также стоит взять во внимание количество антиквариата, книг, предметов искусства и всего прочего.

Свой отпечаток накладывает и пандемия, поэтому эксперты не могут в полной мере заниматься работой. Сергей Жорин заявил, что тщательно контролирует процесс. “В принципе, было изначально предсказуемо, что сроки затянутся”, – отметил адвокат.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Авг 2019 в 10:11 PDT

Евгений Петросян почти сразу после развода женился опять. Избранницей юмориста стала Татьяна Брухунова, ранее работавшая у него помощницей. По слухам, роман с молодой подчиненной и стал причиной развода с Еленой Степаненко.

После расставания с супругом о личной жизни актрисы ничего не известно. В одном из интервью теледива заявила, что сейчас наслаждается одиночеством.



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