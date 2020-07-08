Экс-глава Генштаба Украины описал сценарий «вторжения России»

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08.07.2020, 20:16, Новости дня

Экс-глава генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что РФ якобы намеревается ввести войска на восток страны, чтобы разблокировать обеспечение Крыма водой.

«Такие сценарии рассматривались и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать вооруженные силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может РФ пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций. РФ тоже это учитывает», – сообщил Муженко в эфире YouTube-канала Guildhall, передает РИА «Новости».

Для такого вторжения необходимо создать условия, включая информационную операцию, добавил бывший украинский военачальник. Среди таких условий он назвал хаос на Украине, паралич органов госуправления и органов военного управления.

«Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжении регулярных войск Российской Федерации», – отметил бывший глава генштаба.

В случае такого вторжения вводится военное положение, вводятся планы для вооруженных сил, которые должны быть приведены в полную боевую готовность, добавил Муженко.

Ранее командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа. Он также заявил, что отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины.

Москва неоднократно опровергала заявления Киева о готовящемся либо уже начавшемся «открытом вторжении» России. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.



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