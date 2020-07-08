Адвокат раскрыл детали экспертизы по делу Сафронова

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08.07.2020, 20:16, Новости дня

Заключения о секретности в переданных советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны, сообщил адвокат Иван Павлов.

«В деле, как мы смогли понять в ходе рассмотрения ходатайства следствия об избрании Сафронову меры пресечения, есть два заключения специалистов – Министерства обороны РФ и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которые, если доверять позиции следствия, пришли к выводу, что передаваемые нашим подзащитным данные содержали гостайну», – сказал ТАСС Павлов.

Ранее Павлов отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.



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