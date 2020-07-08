 

Мнение: Ее тело нашли у реки

08.07.2020, 20:10, Разное

Ее больше нет. Двухлетняя девочка по таинственным и никому неизвестным причинам погибла в одном из сёл в ЯНАО. Пока полиция расследует это чудовищное происшествие, местные жители строят догадки: что могло стать причиной гибели маленького ангела? Или кто?

Однако хотя следственные органы села Катравож Приуральского района не обладают достоверными данными на этот счет, дело по статье “Убийство малолетнего лица” все-таки возбудили.

Вообще, ситуация довольно странная: 7 июля ребенок вышел погулять во двор дома, в котором жил вместе со своими родителями (они, кстати, состояли на учете в органах опеки как неблагополучные и были сняты с него только недавно), а затем исчез. Тело маленькой девочки обнаружили на берегу реки неподалеку от места жительства только на следующий день.

Версий вокруг случившегося может быть масса: от банального родительского “недосмотра” и до жестокой расправы с беззащитным чадом.

В общем, будем ждать официального вердикта и надеяться на справедливый суд над виновными.

Источник: Достало



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