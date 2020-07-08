Приглашенный редактор Ирина Дубцова: 10 фактов обо мне, которые никто не знает

08.07.2020, 20:08, Разное

1. Я никогда не завтракаю. Не понимаю, как можно проснуться и испытывать чувство голода. Могу вспомнить о том, что ничего не ела только глубоким вечером, когда уже легла в кровать. В этом случае даже сильный голод не победит усталость и лень.

2. До восьмого класса школы я была круглой отличницей. Однажды я получила двойку, потому что застряла в лифте и опоздала на контрольную. Я так расстроилась, что родители купили мне новое платье, чтобы я перестала плакать.

3. Люблю издалека наблюдать за незнакомыми людьми в аэропортах, придумывая им имена, озвучивая в голове их диалоги. Диалоги эти всегда шуточные. Особенно смешно, если эти люди с очень серьёзными лицами.

4. Мне может попасться на глаза слово на обложке журнала или рекламной вывеске – например, “зеркало” – и вокруг этого слова в моей голове за считанные минуты напишется песня. Самое интересное, что слово “зеркало” в песне использовано не будет.

5. Я обожаю дарить подарки. Испытываю какой-то сумасшедший восторг и волнение. Но ужасно смущаюсь, даже теряюсь, когда их дарят мне.

6. Не люблю сюрпризы. Я должна знать все детали заранее. Наверное, это про контроль. Я всегда всё контролирую.

7. Я очень люблю воду. Прямо зависима от неё. Мне жизненно необходим отдых у воды (море, океан, ручеёк). Но я никогда не лежу в ванной.

8. Второй куплет всех своих песен я всегда дописываю в студии, стоя у микрофона, когда звукорежиссёр уже говорит: “А сейчас поем второй куплет”.

9. Верю в карму, многочисленные воплощения души, судьбоносные встречи, знаки, энергии и всё такое.

10. Сажусь на шпагат на обе ноги. С поперечным сложнее, но я работаю над этим.