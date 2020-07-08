Эксперт: Украина показала, что боится проиграть дело о крымском золоте

08.07.2020, 20:08, Новости дня

Очевидно, что это Украина усомнилась в объективности одного из судей, рассматривающих дело о скифском золоте, поскольку боится, что решение будет не в ее пользу, сообщил газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин.

Официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра рассказала, что в отношении одного из судей, который занимаются рассмотрением дела о скифском золоте, вновь затребован отвод. Именно поэтому дата вынесения решения по данному разбирательству все еще не определена.

«Очевидно, что это дело рук Украины. Они подозревают, что судья может невыгодное для них решение принять, потому и требуют отвода. Но мне сложно оценить реальную объективность и компетентность амстердамских судей, потому что у них коллизия между решением государства и собственностью могил, где, собственно, и нашли это золото. Ведь ранее они уже выпускали решение в пользу Украины, но эта территория уже не принадлежит ей», – говорит Айбабин.

Он также подчеркнул, что крымские музеи существовали еще в СССР, и в те времена им принадлежали данные артефакты. Следовательно, здесь не может стоять вопроса, какая страна права. «Это ценность крымских музеев», – подытожил Айбабин.

В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.