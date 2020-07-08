 

Цыгане напали на семью в Брянске из-за замечания о стае собак

08.07.2020, 20:08, Новости дня

Правоохранительные органы в Брянске начали проверку инцидента, в ходе которого соседи напали на семью, сделавшую им замечание из-за нападения стаи собак. Предварительно, нападавшие являются представителями цыганской национальности.

По данным регионального управления МВД, конфликт произошел в Володарском районе Брянска, где проживает большое количество цыганских семей. В полицию обратился 48-летний местный житель. По словам мужчины, к нему во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они избили мужчину, его жену и родственника.

По предварительной информации, конфликт разгорелся после того, как зять и внучка потерпевшего выехали на велосипедную прогулку. Недалеко от дома недоброжелательных соседей на них напала стая собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, на что те отреагировали агрессивно, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В доме пострадавшего полицейские изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие.

«В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – отметили в региональном управлении МВД.

По словам одной из потерпевших, нападающие являются лицами цыганской национальности. По данным переписи населения 2010 года, в Брянской области проживают 3 тыс.836 цыган, почти полторы тысячи из них живут в областном центре, передает РИА «Новости».

Ранее житель подмосковных Озер напал с ножом на двух полицейских из-за сделанного замечания по выгулу собаки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности кроссовер Mazda CX-5

23.06 / Появилось объяснение отстающим часам Путина во время телеобращения

18.06 / В киевском метро произошла драка с участием сторонников Шария

03.06 / Глава ВТБ назвал курс доллара, который нельзя «пробивать»

05.06 / Новые меры против “Северного потока-2” внесены в Сенат США

15.06 / Бренд General Motors презентовал конкурента Skoda Octavia

26.06 / Саратовский избирком разоблачил фейк о якобы голосовании за сотрудницу МФЦ

05.07 / Двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Кемерове

20.06 / США: Иран обязан допустить инспекторов МАГАТЭ на все объекты

12.05 / Госдума потребовала от Financial Times объяснений из-за статьи о смертности в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска