Госдума намерена до 23 июля принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом

08.07.2020, 19:53, Новости дня

Госдума намерена до конца весенней сессии рассмотреть во всех трех чтениях проект закона о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму, сообщил думского председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы его своим решением постановили рассмотреть 14 июля в первом чтении. Второе чтение – 21 июля, третье чтение – 23 июля. То есть, до конца весенней сессии мы намерены его принять во всех трех чтениях», – цитирует Пискарева ТАСС.

«Мы считаем, что надо [действовать] именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной конституции», – продолжил парламентарий. По его словам, «призывы изменить территорию будут признаваться согласно законопроекту экстремистской деятельностью». Сама инициатива, подчеркнул он, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии экстремистской деятельности» был внесен в Госдуму в среду сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом. Предлагается уточнить, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

«Это первый законопроект, который вытекает прямо из конституции. Таких проектов много, эта тема у нас широко обсуждалась <…> Из этой поправки вытекает норма, она наиболее подготовлена, она наименьшее вызывает количество дискуссий как в обществе, так и среди специалистов, именно поэтому мы внесли ее», – отметил журналистам Крашенинников после заседания Совета Думы.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России.