 

Трамп пригрозил лишить финансирования школы, если они не откроются осенью

08.07.2020, 19:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, призывающий возобновить работу школ этой осенью, в среду пригрозил лишить их финансирования, если они не откроются.

«Демократы считают, что им будет политически невыгодно, если американские школы откроются до ноябрьских выборов, но это важно для детей и семей. Финансирование может быть прекращено, если школы не откроются!» – написал президент в «Твиттере», напомнив, что в ряде европейских стран школы открылись без каких-либо проблем.

Пока неясно, о каком именно финансировании говорит президент. В соответствии с Конституцией, за начальное и среднее образование отвечают штаты, однако федеральное правительство предоставляет им некоторую дополнительную помощь.



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