 

Компания Biogen подала маркетинговую заявку на препарат от болезни Альцгеймера

08.07.2020, 19:50, Новости дня

Компания Biogen в среду заявила, что подала маркетинговую заявку на свой экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера, адуканумаб, в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). После этого акции компании в преддверии открытия торгов выросли более чем на 8 процентов.

В настоящее время не существует одобренных FDA препаратов, способных обратить вспять ухудшение умственных способностей, вызываемое болезнью Альцгеймера, и инвесторы считают, что эффективное средство от болезни может принести миллиарды долларов.

Теперь FDA в течение 60 дней примет решение, принимать ли заявку к рассмотрению, говорится в совместном заявлении Biogen и ее партнера Eisai.

В марте 2019 года Biogen и Eisai решили завершить два исследования адуканумаба на основании так называемого «анализа нецелесообразности», который показал, что у испытаний было мало надежды на успех.

В октябре компании сменили курс и решили все же попытаться получить разрешение на применение адуканумаба в США, заявив, что подробный анализ прекращенных исследований показал эффективность препарата при применении в больших количествах в течение длительного периода.



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