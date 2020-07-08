 

В Минздраве оценили риск передачи коронавируса при купании

08.07.2020, 19:48, Новости дня

Вероятность инфицирования коронавирусом во время купания мала, сообщил главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.

«Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки, купаясь в обширном водоеме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде», – цитирует Никитина «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, можно ли подхватить COVID-19 при купании в реке или озере.

Старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявлял о новой версии происхождения вируса. По его мнению, COVID-19 появился раньше вспышки в китайском Ухане и долгое время находился в спящем состоянии.



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