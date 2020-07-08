МВД Казахстана опровергло слухи о «распылении коронавируса с воздуха»

08.07.2020, 19:48, Новости дня

Утверждения в соцсетях о том, что вспышка коронавируса в Казахстане связана с «распылением биологического оружия», являются ложью, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«Ежедневный мониторинг социальных сетей, проводимый органами внутренних дел с целью выявления противоправных действий, показал, что в последнее время участились случаи распространения недостоверной информации. Совместно с другими государственными органами каждое такое сообщение нами проверяется», – передает слова министра ТАСС.

Тургумбаев отметил, что некоторые лица используют актуальную тему эпидемиологической обстановки в стране для привлечения внимания аудитории. Они рассылают непроверенные сообщения, имеющие в том числе зарубежное происхождение.

«Среди наиболее популярных рассылок – аудиосообщения о том, что якобы «вирус распыляли над населенными пунктами с помощью самолетов и вертолетов», «над Казахстаном распыляли биохимическое оружие» и другие. Так, некоторые пользователи социальных сетей Facebook и Instagram опубликовали сообщение следующего содержания: «Сегодняшняя вспышка заболевания произошла, возможно, от химической атаки биологическим оружием», – добавил глава МВД.

Все эти сообщения – ложь, МВД расценивает их как попытки дестабилизировать общество, подчеркнул он.

Следственный департамент МВД республики начал досудебные расследования по статье Уголовного кодекса «Распространение заведомо ложной информации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет.

«Я призываю граждан доверять только официальным данным государственных органов, не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию», – сказал Тургумбаев.

В Казахстане на фоне осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом с 5 июля ввели двухнедельный карантин, ограничительные меры могут быть продлены еще на две недели либо ужесточены.

Напомним, группа московских врачей в составе 23 человек прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по жертвам коронавирусной инфекции.