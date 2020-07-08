Мнение: Взяли своего

08.07.2020, 19:42, Разное

Про Ивана Сафронова – кстати, интересная информация, которая наверняка взорвала бы мозг нашим “патриотам-государственникам”… если бы там, увы, было что взрывать. Прикол в том, что Сафронов – совсем никакой не “либерал” в народном, так сказать, понимании этого слова. Да оно и понятно: был бы он из “либеральной тусовки”, как бы его обожали такие люди, как Песков и Рогозин (Рогозин, кстати, дошел до того в своей фронде, что даже еще до сих пор не уволил его из Роскосмоса, с поста своего советника). Стал бы Песков второй год подряд твердить, что “Ваня – очень талантливый журналист”, если бы у Сафронова были взгляды хотя бы отдаленно те же, что у Прокопьевой?

Сафронов – военкор, специалист по “горячим точкам”, и у него, думается, примерно тот же типаж, что у его коллег из “Комсомолки”, типа Стешина и Баранца (ну разве что он был поумнее – в той мере, в какой журналист Коммерса по определению умнее журналиста Комсомолки). Но в остальном – там тоже сосущий патриотизм, постоянные мысли “о Родине”, ресентимент, преклонение перед воинскими подвигами, нашей славной историей и вообще “воинами – нашими защитниками”. И, конечно же, примерно аналогичное отношение к Украине как к некой “недостране”. Сафронов, оказывается, в 2014 году успел отметиться рядом, как теперь называется, “неоднозначных” публикаций – то есть одобрил аннексию Крыма и вполне сочувственно отнесся к “обороне Донбасса”, куда сам и ездил, привозя оттуда вполне лояльные репортажи. Собственно, опять же: а вы чего ждали от журналиста из “кремлевского пула”? Это был абсолютно СИСТЕМНЫЙ человек.

Я придерживаюсь своей версии: Иван хотел вовсе не “разрушения режима”, и никакая “либеральная революция” ему была не нужна. Он просто имел иллюзию, что можно оставаться честным человеком, находясь в самом “унутре” Системы – и что даже там можно бороться “за Правду” – например, разоблачая (наверняка невероятное по масштабам) казнокрадство на международной торговле оружием. Это ж вообще “черная дыра”, и ясно, что РФ сидит на всех этих аферах давно и по самые гланды.

Вот его и “приняли”. Таким образом Система самоочищается от честных людей.

На снимке – Таисия Бекбулатова, главный редактор непонятного издания “Холод”, девушка Сафронова. Ее вчера тоже тягали на допрос в ФСБ и изъяли всё, от ноутбука до банковских карточек.