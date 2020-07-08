ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Свидерскую
08.07.2020, 19:41, Новости дня
Центральная избирательная комиссия признала Алину Свидерскую избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, об этом 8 июля сообщила пресс-служба ЦИК.
Свидерская – член политической партии “Голос”, она была включена в избирательный список партии под номером 19. Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука, отмечено в сообщении.
По данным организации “Чесно”, Свидерская – юрист, правозащитник, общественный деятель. Окончила Киево-Могилянскую академию и университет британского Кембриджа по специальности “правоведение”. Член организации “Профессиональное правительство”, которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. Основательница и председатель Кембриджского сообщества Украины.
В 2013 году была юристом в юридической компании Clifford Chance. В 2015 году – советником министра экономики Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции.
С 2016 года – партнер в компании Aice Hydro AS, которая занимается поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. С 2017 года – глава и соучредитель общественной организации “Лаборатория чистой энергетики”.
Издание LB.ua пишет, что Свидерская – жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
11 июня Вакарчук заявил о том, что слагает полномочия нардепа и что его основной целью прихода в парламент было привести в Верховную Раду новых патриотичных людей.
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