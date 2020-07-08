 

ИВЛ при COVID-19 часто приводит к опасному осложнению – исследование

08.07.2020, 19:35, Разное


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У пациентов с COVID-19, которые получают искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), сравнительно часто развиваются ее осложнения – баротравмы. Это способствует ухудшению течения болезни, рассказывает исследование, опубликованное в Radiology.

О баротравме при ИВЛ говорят, когда под давлением, которое в легкие нагнетает аппарат, лопаются альвеолы. Тогда воздух может попадать в грудную полость или средостение (пространство между легкими). Эти состояния называются соответственно пневмоторакс и пневмомедиастинум.

Ученые проанализировали количество баротравм у пациентов, которые получали ИВЛ в марте 2020 года в медицинском центре Лангон Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health). У пациентов с COVID-19 они возникали в 15% случаев, у остальных пациентов – в 0,5% случаев.

При остром респираторном дистресс-синдроме в этой же больнице в течение предыдущих четырех лет риск баротравмы составлял 10%, указывают ученые. Это все еще меньше, чем показатель, который они обнаружили при COVID-19.

Баротравма при коронавирусной инфекции говорила об увеличении риска смерти пациента или о вероятности длительного пребывания в больнице.

О том, почему при COVID-19 часты баротравмы, нет достоверных данных. Джорджеанн Макгиннесс (Georgeann McGuinness), соавтор исследования, поделилась своими предположениями с MedPage Today. Она сообщила, что коронавирус вызывает усиление секреции слизи в дыхательных путях, в результате чего в легких образуются так называемые псевдоцисты. В них может повышаться давление, поскольку на их входе образуется подобие клапана из слизи.

Макгиннесс добавила, что можно предположить, что у таких пациентов велика вероятность тяжелых отсроченных последствий болезни. Но сейчас нет достаточного периода наблюдений, чтобы заявлять об этом наверняка.

Ученые включили в анализ 601 пациента с COVID-19 и 196 пациентов без этой инфекции. В следующем исследовании они хотят проверить, не связаны ли осложнения с использованием конкретных видов аппаратов или режимов ИВЛ.



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