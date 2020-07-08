 

Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии

08.07.2020, 19:30, Новости дня

Россия и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против коронавируса на немецких мощностях, заявили в Минздраве по итогам встречи главы ведомства Михаила Мурашко с немецким послом в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.

«В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, возможности использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от коронавирусной инфекции», – цитирует ТАСС сообщение министерства.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 6562 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 700 тыс. случаев заболевания. Минздрав отмечал, что в российских регионах наблюдается устойчивое снижение числа случаев коронавируса.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете. Позже в Минобороны раскрыли подробности о состоянии вакцинированных.



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