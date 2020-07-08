Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе

08.07.2020, 19:30, Новости дня

Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона, сообщила представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона», – цитирует Никонорову «Донецкое агентство новостей».

Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.

По словам Никоноровой, без согласования конституционных изменений обсуждение отдельных аспектов урегулирования может быть поставлено под вопрос.

«Вместо конкретного обсуждения проекта конституционных изменений, представители Украины вновь пообещали его когда-нибудь предоставить. Подобное поведение представителей Киева уже стало традиционным, как только начинается рассмотрение неудобных для них вопросов», – подытожила Никонорова.

Напомним, на минувшей неделе в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине.