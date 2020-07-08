Личное: Можно ли оправдать пьянство?

08.07.2020, 19:25, Разное

У меня нет никаких оправданий Михаилу Ефремову, скажу честно. Понимаете, я не вижу разницы между убийцей, который взял топор и сознательно лишил человека жизни, и пьяным водителем, который сел за руль, и убил другого водителя или пешехода.

Нет этой разницы в моём представлении. Ты берёшь топор в руки или садишься пьяным за руль — и то, и другое уже само по себе вполне осознанное решение убить.



Фото: Соцсети

Но вместе с тем, тоже откровенно признаюсь, я человек очень добрый. Могу ругаться, кипеть от негодования, но внутри — да, я добрая.

И я искренне хочу понять и простить. Объясните мне внятно, и я прощу.

К чему это я? Подруга Ефремова, актриса и ресторатор Татьяна Беркович дала интервью, где попыталась объяснить и оправдать Мишу.

Обычно я читаю всё очень быстро, а тут — три раза перечитала.

«Да, мы можем «врезать» — селедочка, картошечка, водочка. Но, поверьте, бутылки никто не носит и не сдает. Люди имеют ошибочное представление о нем, как о пьянице. Да, Михаил любит выпить. Мы все любим выпить. Кто-то — бокал шампанского, кто-то — пиво. Наша страна вообще подвержена. Может, не больше, чем японцы — те вообще закладывают так, что мама, не горюй. А мы же – по праздникам, когда беда, радость, разговор. Для русского человека выпивка — определенная составляющая часть характера».

То есть, посмотрите на японцев — мы пьём меньше. Хотя и наша страна подвержена — по праздникам. И пока бутылки никто не носит, как бомж, пьяницей человека у нас не считают.

Ну, хорошо — это тоже позиция. Странная, но общепринятая в среде быдла, которое кивает на соседа — он, мол, пьёт больше, и оправдывает своё непотребство тем, что не мы такие, а жизнь в стране виновата.

Конечно, мне очень хочется спросить, какой конкретно праздник был в день трагедии, но не буду — мало ли этих праздников, когда под картошечку и селёдочку можно и водочки?

Была бы водочка, праздник сыщется.

А не праздник, так какая-нибудь трагедия. В запой уходить можно ж не только с радости, но и с горя, верно?

«Год назад у Миши умерла мама. У них были очень тесные взаимоотношения. Помимо того, что это любимый сын, любимая мама, существовал совершенно потрясающий творческий союз. Это как мои дети работают в моих же ресторанах. Что нас сближает еще сильнее. Для него потеря мамы — невероятная трагедия. Как бежать на большой скорости и врезаться в стену. Он настолько был растерян, раздавлен и в ужасе. Проходит полгода. И его вторая мама умирает — Галина Борисовна. С которой они всю жизнь в одной связке, с утра до ночи. Дальше в театре «Современник» с господином Рыжаковым (новый худрук — прим. ред.), насколько я знаю, не сложились отношения. Мне Миша звонил и говорил, что он в жутком состоянии. Для него все происходило так: одну маму потерял, вторую, да еще и из дома выгоняют. Для него это был удар. Дальше хуже — пандемия. Вы знаете, что самое страшное для людей такой профессии. Для Ефремова случилась катастрофа. Ты сидишь два месяца в квартире и ничего не можешь сделать — нет работы. А актер жив чем? Он жив любовью зрителя, это его основная подпитка».

Эвона, как. Мама год назад умерла. А потом и худрук театра. Затем и вовсе — пандемия, а чем жив актёр? Он жив любовью зрителя.

Ну, вот так трагедия! Год назад мама умерла, через полгода Галина Волчек, а тут и пандемия лишила зрителя.

Взрослый мужик сопли развесил. Запил. Правда, и до этого пил, но теперь стал бухать с горя. Благо и повод нашёлся, да?

Ну, хорошо — я понимаю, что у всех разная душевная организация. Где один стиснет зубы и уйдёт с головой в работу, другой пойдёт строевым шагом в запой. Да-да, это я понимаю.

Но я не понимаю другого — пусть японцы бухают сильнее нашего. Пусть мама умерла и пандемия кругом. Пьяным за руль садиться зачем?

Вот до момента «сел пьяным за руль», я всё понимаю и могу пожалеть человека. И маму могу пожалеть, и поругать пандемию, и даже про Галину Волчек вспомнить. Могу даже сказать: ну, бухай, Миш, если тебе так легче.

Однако после того, как Миша садится пьяным за руль, он в моём представлении из соплежуя, слабака и ничтожества превращается в убийцу.

Актриса и ресторатор, подруга Миши Татьяна Беркович, давшая это интервью, очень всё хорошо объяснила — я прониклась. Замечательно она всё рассказала — и про японцев, и про водочку под селёдочку.

Можно ли оправдать пьянство? Сморщив от брезгливости нос, наверное можно.

Можно ли оправдать пьяное вождение? Извините, Таня, нельзя — ни при каких обстоятельствах.

Или вы считаете иначе?