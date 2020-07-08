Мнение: ИИ в науке, Абинский электрометаллургический завод и что будет с разработчиками ПО

08.07.2020, 19:24, Разное

1. В последнее время из-за кризиса, коронавируса и событий в США мы с вами мало обсуждали события в мире науки и информационных технологий. Между тем, пишут, что вскоре наука серьёзно изменится из-за массового внедрения искусственного интеллекта:

https://ailev.livejournal.com/1526085.html

AI приходит в науку тихо и неслышно, но в ближайшее время всё там перевернёт. Вот тут предложили, как графовую нейронную сетку дистиллировать в алгебру, а затем подбирать в этой алгебре математическую форму (символьная регрессия) для выражения закономерностей в физических наборах данных. Чтобы проверить подход, переоткрыли уравнения ньютоновской механики, переоткрыли гамильтониан, и предложили закон (математическую формулу) для описания гало тёмной энергии в космологии – чтобы продемонстрировать не “переоткрытие”, а “открытие”. Собственно, основная физическая интуиция как раз и берётся символьной регрессией, причём там тот самый эволюционный подход, на который я последнюю пару лет указываю, как на основной, за которым нужно следить после собственно нейросетей как частного случая дифференцируемого программирования…

…наука уже не будет прежней. Копают уже не руками, и не палкой-копалкой, и не лопатой, а экскаватором. Для вытаскивания законов природы из данных палка-копалка уже готова, статья опубликована. А лет через пять ждём, что новые законы будут грести уже лопатой. Просто удивительно, как мало людей, понимающих суть происходящих перемен. В науке тоже всё новое приходит сбоку. Новое в физике приходит отнюдь не из самой физики, неудивительно, что физики не будут понимать, что происходит – как уже сейчас не очень понимают лингвисты. Вот думаю, что нужно это тоже в книжку вписать. А то у меня там пока сплошная промышленность с подобными примерами.

2. Читатели хвастаются успехами российских предприятий:

https://luckyea77.livejournal.com/3375463.html

«Абинский ЭлектроМеталлургический завод» (АЭМЗ) получил грант от Фонда «Сколково» на внедрение «сквозных» цифровых технологий.



Этот завод высокотехнологичный и был построен совсем недавно в небольшом городе Абинске c населением в 40 тысяч человек. Город постоянно расширяется. АЭМЗ занимает 3 место в мире по производительности, впереди него только предприятия из Китая и Аргентины. АЭМЗ – самый крупный электрометаллургический завод в России. Он вошел в десятку самых крупных инвестиционных проектов десятилетия российской металлургии (https://metallobazy.ru/news/616 ), точнее стал шестым. Кроме этого АЭМЗ выкупил десятый проект из этого списка — сортовой завод Балаково. С 1 мая АЭМЗ начал предоставлять жидкий медицинский кислород во все медицинские учреждения края на безвозмездной основе, в связи с увеличением числа заболевших COVID-19 (https://vk.com/abinmetall?w=wall-124909563_1124).

АЭМЗ полностью закрыл вопрос по ежемесячной потребности медицинских учреждений Краснодарского края в кислороде в 300 – 350 тонн. Жидкий медицинский кислород АЭМЗ получал прямо из воздуха.



В 2018 году «АЭМЗ» стал победителем в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий. Крупный бизнес», отправив за рубеж продукции почти на 20 млрд рублей:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абинский_электрометаллургический_завод



АЭМЗ создает много рабочих мест. К примеру, сейчас на АЭМЗ требуется программист с зарплатой от 50 до 70 тысяч рублей без опыта работы. Для Абинска зарплата неплохая:

https://www.trud.com/abinsk/companies/abinskij_elektrometallurgicheskij_zavod/



Абинский электрометаллургический завод работает с 2010 года. Он производит 500 тысяч тонн арматуры в год и входит в ТОП-5 подобных предприятий мира:

https://krasnodar.ru/content/2/show/436860/

3. Разработчики ПО, которым облегчили жизнь изменением налогов, пишут, что их положение теперь фактически ухудшится. Приводят расчёты:

https://www.facebook.com/rsv.bitrix/posts/10223465687216357

https://www.facebook.com/leo.matveev/posts/2962163503819746

Коллеги, кто-нибудь уже копал серьёзно цифры? Действительно ли будет хуже, или это как с «Платоном», после введения которого дальнобойщики обещали нам двукратный рост цен?