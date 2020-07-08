Медики назвали семь полезных качеств женьшеня для организма
08.07.2020, 19:23, Разное
Женьшень представляет собой один из наиболее значимых травянистых растений в китайской народной медицине. Медики рассказали о семи полезных для организма качествах легендарного “корня жизни”.
В лечебных целях чаще всего используются американский и азиатский женьшень. Первый имеет расслабляющий эффект, а второй сорт обладает тонизирующим свойством. В корне растения содержатся витамины А и В-6, минеральный цинк, а также такие активные вещества как сапонины тритерпеноидных гликозидов, еще известные под названием “гинзенозидов”. Последние позволяют бороться со стрессом, нормализуют психическое состояние, защищают от воспалительных процессов, заболеваний кожи и преждевременного старения.
Экстракты женьшеня активно применяются для борьбы с такой “деликатной” мужской проблемой, как эректильная дисфункция. Благодаря действующим ингредиентам “корня жизни” в половых органах увеличивается кровообращение и предотвращается возникновение окислительных процессов. Женьшень используется для профилактики простудных заболеваний. Согласно результатам последних исследований, при частом приеме растения можно существенно снизить вероятность развития рака печени, легких, желудка, толстой кишки, пищевода.
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