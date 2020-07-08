Мнение: Имидж: Молния, Огонь и Лава

08.07.2020, 19:18, Разное

К горячим жестким типам переходим.

Это весь огненный сектор: Молния, Огонь и Лава.

Про жесткие типы я много писала когда-то, но есть кое-что, что до сих пор воспринимается как разрыв шаблона.

Жесткие типы – это темная сторона человеческой природы.

Все то, что активно прячется, подавляется, что вызывает страх у невротиков, все это идет жестким типам, то есть огненному и земному секторам.

Вот почему онегины С-типа благополучно женятся, иногда в ранней молодости, а онегины Д-типа часто остаются бобылями.

Как так вышло, что хорошим для этих типов имиджа является “плохое”?

Это вышло потому, что невротика плохим считается то, что плохим не является.

Так называемая “темная сторона” – теневая, но очень важная. Это норма жизни. Это честная рефлексия и это настоящая скромность – видеть в себе не только белизну и пушистость, но и агрессивные тенденции.

Ни заигрывать с темной стороной нельзя, ни прятать ее, ее нужно видеть, принимать и держать в границах, реализовывать культурно.

И если С-типы устроены так, что должны показывать свою светлую сторону, делать на ней акценты, строить на ней весь свой образ, то Д-типы устроены так, что должны тоже самое делать с темной стороной.

Темная сторона – это любые проявления внутрисоциальной агрессии: настороженность, мрачность, суровость, скептицизм, критичность, ироничность, все те черты, которые вызывают тревогу, когда вы обнаруживаете их в себе. Особенно если вы – невротик, то есть человек одержимый страхом наказания.

Нельзя путать темную сторону со слабостями: жадностью, мелочностью, завистливостью, зависимостью.

Слабости всегда уродливы. И особенно они уродливы на темной стороне. На светлой более простительны. Именно для того, чтобы Д-качества смотрелись красиво, а не безобразно, необходима независимость и сила.

Режиссеры детских фильмов и фэнтези для взрослых часто интуитивно выбирают правильный имидж для положительных и отрицательных персонажей. Их интуицией управляют архетипы. У отрицательного героя будут надвинутые брови, нос крючком, темные волосы и темные глаза, мрачное выражение лица или ухмылка. Если отрицательный герой сделан правильно, он будет очень обаятельным, часто во много раз более обаятельным, чем положительные герои. Будет казаться, что в нем много энергии, мощный стержень и даже особенный сексапил. Женщины-зрительницы могут массово влюбить в отрицательного персонажа, мужчины по большей части будут стараться вытеснять свою тягу к отрицательному персонажу женского пола, но очарованы тоже будут.

Вот это Д-имидж. И если описания вызывают в вас возмущение, построить красивый Д-имидж не получится.

Однако, если вы испытываете восторг и рады воплощать вот такой отрицательный образ, у вас тоже скорее всего ничего не получится. Вероятно вы вообще не Д-тип, а С. А если и Д, обязательно воплотите что-то липкое и навязчиво агрессивное, вместо независимого и сильного образа.

Правильное отношение – принимать это как факт, как выбор провидения – наделить вас такой конституцией, не радоваться ей и не отрицать ее, тогда у вас есть шанс сделать красивый Д-имидж. Вы должны понимать, что красиво Д-имидж смотрится только в очень ограниченных и строгих рамках. Шаг влево и вы неприятны, шаг вправо, вы опять неприятны.

Очень сложно сделать красивый Д-имидж, но если это удается, вы не просто красивы, вы магнетичны.

С С-имиджем не так. Даже если вы все сделаете неверно, вы не будете уродливы, вы будете просто никакими.

А вот сделав неверный Д-имидж, вы будете страшными.

И это касается не только женщин, хотя женщин особенно. Именно поэтому они предпочитают прятать нос или даже отпиливать его, закрывать волосами поллица, менять форму глаз и губ с помощью уколов и татуажа. Им кажется проще сделать из себя С-тип, чем строить имидж Д. И это ощущают все, даже те, кто никогда не слышал ничего про Д и С имиджы и вообще не думал на эту тему.

Если природа наделила вас Д-чертами, не просто нюансами Д, а выраженными Д-чертами, вам нужно попрощаться с невротизмом, и это главное что вы должны сделать.

Вы должны перестать быть трусливыми, иначе вы будете уродливы.

Вы должны согласиться выглядеть как отрицательный персонаж, находить в этом шарм, но вести себя при этом как человек честный, благородный и щедрый, и все это на фоне независимости, то есть не доказывая никому ничего, не подстраиваясь, не суетясь и не мельтеша.

Если у вас получится это, вы выиграете в имидже джекпот.

Очень многие после теста про имидж, да и раньше после постов об имидже, пишут, что Д-тип это самый красивый тип. И особенно любят писать про невероятную красоту ДЖМ, приводя при этом фото объективно некрасивых женщин, с плохо сделанным Д-имиджем. Вот это называется – отрицание, от этого нужно избавляться. ДЖМ чаще всего очень некрасивы, и это исключительный случай, когда женщина ДЖМ, но выглядит красивой. И происходит это обычно тогда, когда она перестает хотеть быть красоткой, а хочет выглядеть просто прилично или достойно. Вот здесь в ней появляется красота. А пока вы скандируете, как великолепны ДЖМ, в этом виден ваш страх перед этим типом. Скорее всего вы СЖМ или даже СЖД и вас стыдно перед ДЖМ, а может быть вы и сами Д, но упорно этого не видите.

Мужчинам ДМО проще, хотя тоже нелегко. На словах ДМО могут выражать удовлетворение, что они имеют суровые и даже агрессивные черты лица (большой нос, низкие надбровные дуги, небольшие глубоко посаженные глаза и массивная челюсть выглядят агрессивно), они делают вид, что принимают и любят свою Д и называют ее брутальностью. В реальности ДМО изо всех сил мимикрируют под СМО, а то и СМС. Они улыбаются доверчивой улыбкой, они поднимают брови, они стряпают на свое лице добродушное выражение. Это происходит почти инстинктивно, от того самого невротизма и от зависимости. Не хочется, чтобы тебя воспринимали мрачным и опасным, хочется сигналить всем как кот Леопольд: ребята, давайте жить дружно.

Увы, вокруг Д-типа всегда мыши, они не верят, что хищник может стать им другом. И если они видят его слабость, они стараются использовать эту слабость, чтобы его обезвредить и ущемить.

Все Д-типы, старающиеся выглядеть светлыми человечками получают антипатию.

Вы должны хорошо понимать, что я описываю бессознательные процессы. Никто не думает при виде Д-типа: о, у него нос крючком, он выглядит таким злым, но почему он так заискивающе улыбается, наверное это лживый и неприятный человек. Нет, так не думает никто. Оценка происходит быстро и бессознательно. Д-тип, мимикрирующий под С, кажется некрасивым, вот и все, а может даже и красота его никак не оценивается, просто хочется отойти от него подальше. Большую часть мелких решений люди принимают автоматически, не задумываясь о причинах своего влечения или отторжения. Просто нечто тянет или отталкивает и они идут на поводу сил поля, не тратя и секунды на осознание.

Если вы Д-тип и готовы распрощаться с невротизмом, готовы отказаться от потребности доказывать, что вы не верблюд, готовы принять свои черты и сделать из них красивый и органичный образ, давайте начнем.

Горячие Д-типы отличаются тем, что это люди с крупными, зрелыми чертами лица и выраженной вертикалью. Если черты при этом соразмерны и симметричны и лишь слегка вытянут нос и подбородок, скорее всего ваш тип Молния.

В Молнии 30% воздуха (воздушной стихии, а не типа Воздух), поэтому у Молний особая тяга маскироваться под С-тип. Но в воздушном имидже Молния всегда выглядит некрасивой или некрасивым. Если вы найдете фото чистой Молнии, косящей под С, вы увидите, что ее нос выглядит длинней, рот напряженным, а глаза испуганными или безумными. Это вот эффект отрицания.

Вот не самый показательный коллаж, поскольку здесь имиджа С, наоборот художник-гример постарался усилить злодейский эффект, но все-таки посмотрите, откуда возникает эффект уродства, а откуда эффект блестящей красоты актрисы Лидии Вертинской.

Обратите внимание, какие красивые черты лица на картинке справа вверху, несмотря на образ насупленной и злой птицы. Это очень красивая женщина, если снять с нее всю мишуру. Так могла бы выглядеть Клеопатра или другая древняя царица, пожирающая мужские сердца.

А вот слева на картинке лицо хоть и жесткое, но из-за голубых теней и дорисованных ресниц глаза выглядят вытаращенными и безумными. Представьте себе, что этот персонаж состряпал бы на своем лице очень добрую улыбку и вы увидите, как уродуют себя Д-типы.

Улыбаться Д-типам конечно можно и даже нужно. Но улыбка должна быть спокойной, с чувством достоинства, больше для себя, чем для других. Пусть лучше ваша улыбка выглядит высокомерной и ироничной, но не пытайтесь обезоруживать всех как это умеют воздушные типы, не пытайтесь очаровать всех своим светом и теплом. Это и значит – держаться в границах, не стараться ни до кого ничего доносить, ваша улыбка должна быть не слишком открытой и не пытающейся открывать чужие двери. Это у Облака, Воздуха, Эфира может быть улыбка, толкающая перед собой чужую дверь. Здравствуйте, люди, вот он я, как я рад вас видеть. А у типов огненного сектора такой улыбки быть не должно. Никогда не вламывайтесь в двери и не стойте у порога со своей улыбкой, улыбнулись и ступайте по своим делам.

Это тем более касается Огня.

Огонь еще более жесткий тип, чем Молния, в нем ноль С, нет мягкости. Это немного менее горячий тип, чем Эфир, но куда более жесткий.

Огонь – суровый тип. Он должен выглядеть царственно или хотя бы гордо. Во всем должно быть чувство достоинства. Вот почему если надеть на мужчину ДМО шорты с чебурашками, он будет выглядеть как клоун. Это не значит, что ДМО должны ходить в костюмах. В чем угодно могут ходить. Но не должно быть видно желания выглядеть моложе, чем вы есть, игривей, проще или наоборот круче, богаче. Не должно быть и намека на то, что вы пытаетесь казаться кем-то, кем вы не являетесь. Это табу для огненного сектора.

Молния по чертам немного более мягкая и изящная, Огонь более плотный и даже грубый. Поэтому независимости Огню нужно еще больше, чем Молнии.

Когда я спрашиваю время от времени, почему горячим и жестким типам нельзя одеваться как маленькие дурочки или веселые дурачки, мне все время бубнят что-то про родительские типы, которым надо выглядеть солидно. Но кажется, большинство так и не понимают, почему. Если вы показываете свою зависимость и свое стремление понравиться, угодить, втереться в доверие, вы полностью и абсолютно дискредитируете все то, что в вас есть хорошего. А хорошее в вас вот эта вот сильная, царственная, жесткая и пламенная Д. Без независимости она превратится в уродство. Ее нужно лелеять и холить. Из нее нужно делать свой имидж. Не пытаться быть ни милым котенком или пушистым зайкой, ни трепетной ланью. Ваш тип считывается как хищный и опасный, вот и делайте его красиво.

Вот женщина-Лава, Барбара Стрейзанд.

Профиль у нее восточной царицы. Как идут ей прически и макияж справа и слева, где выдержан стиль аристократки. И как некрасива она на фото в центре, где у нее распущены светлые волосы и улыбка простой девчонки. Как простая девчонка она некрасива, а как знатная дама красива.

Где тип Лавы отличается от Огоня. В Лаве больше холода, в ней 30% земли. Следующий по кругу элемент – Камень, это уже земной сектор, и Камень – самый жесткий элемент круга. Помните схему?

Это значит, что Лава жестче Огня и немного холодней. Черты Лавы немного тоньше, а вертикали в ее чертах больше. У Молнии черты лица куда мягче, чем у Лавы и мягче, чем у Огня. И горячей. Лава переходный тип от огненным к земным.

У Огня самые крупные из жестких черты лица, можно сказать, что они самые грубые. Но в правильном имидже эти черты не выглядят грубо, а выглядят весомо, значимо, скульптурно, характерно. И чувственно конечно, ведь это горячий тип.

Вот возьмем все того же мужчину, идеально воплотившего имидж Огня на экране. При другом имидж он мог бы казаться некрасивым и его черты слишком грубыми, но только не в имидже Огня.

Посмотрите на него вот здесь. Сразу кажется, то его черты лица неправильные и некрасивые.

Или вот здесь.

И вот парадокс. Огненные типы в своем имидже не выглядят злыми или агрессивными, они выглядят просто сильными.

Но стоит им отойти от имиджа и вот уже они выглядят злобными и несчастными.

И вот это отклонение от правильного имиджа вы должны видеть.

Чуть больше страха и растерянности во взгляде, чуть больше заискивания в улыбке, хотя бы один кокетливый или детский элемент в одежде и огненный имидж может быть разрушен.

И происходит закономерная вещь. Все черты огненного типа превращаются в уродливую маску. Лицо существует отдельно от обертки.

Вот Лава. Росси де Пальма. Слева у нее странный прикид, но по крайней мере видно, что она может быть красивой с короткой (не лысой) стрижкой или гладкой прической, открытой шеей и без вишневой помады. Справа – отчаянно некрасивая женщина, комедийное амплуа.

Надо учитывать, что не у всякой Лавы нос так сильно вытянут и такая мощная вертикаль. Большинство Лав выглядят куда соразмерней, но если они будут прятать свою вертикаль и свой огонь, они тоже будут некрасивы и тоже комичны.

Вот интересная женщина. Тильда Суинтон. Она делает имидж Глины, но ей больше пошла бы Лава. Ей идут рыжие волосы (только не апельсиново-рыжие, а каштаново-рыжие) и ей нужны брови ярче и ярче глаза. Будь она юной, ей можно было бы быть холодной блондинкой с белесыми бровями, но взрослые Д-типы белые волосы делают седыми, старыми, блеклыми как моль.

Однако даже здесь мы можем видеть, что лаконичная стрижка и лаконичная одежда делают ее черты благородными, породистыми, а пытайся она изображать СЖМ, все было бы очень печально.

Посмотрите, здесь и нос сразу избыточный и рот напряжен и искривлен. Это потому что она пытается быть мягкой СЖМ, являясь очень жестким типом.

Можно бесконечно приводить в пример ДЖМ в имидже СЖД и СЖМ, все примеры будут показательны. К сожалению очень мало удачных образов ДЖМ, почти нет, и даже частично удачных очень мало.

Но вам предлагаю попробовать поискать. Неудачные тоже, но самые показательные – удачные.

Мужчин ДМО тоже ищите, но если поняли принцип, разделяйте Молнию, Огонь или Лаву.

Я специально описала только черты, иначе вы будете подменять конституцию.

Вести себя все огненные типы тоже должны немного по-разному и по-разному одеваться.

Огонь – самый консервативный, но и самый небрежный из огненных типов. Лава должна быть одета и причесана идеально, контрастно, аккуратно и строго. Понимаете почему? Черты лавы более четкие и резче оформленные, она жестче Огня. Линии декорации должны повторять и подчеркивать линии конституции, культивировать их. Молния горячей и мягче, ей можно больше красивостей и эротичности в имидже. Больше, чем у Огня и Лавы, но не столько, сколько у Росы, Облака, Воздуха и даже Эфира.

Про разницу поведения огненных типов потом поговорим.