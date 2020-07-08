Мнение: Ленин восстал из ада
08.07.2020, 19:10, Разное
В Магадане на памятник Ленину установили шипы для отпугивания птиц.
Горожане сравнили его с персонажем фильма “Восставший из ада”. Мэр Магадана Юрий Гришан распорядился снять устройства, посчитав их “кощунством”.
Спустя сутки Ленин обрел былую гладкость – штыри, установленные активистами самовольно, демонтировали коммунальщики, но фото головы вождя с шипами по-прежнему популярны в сети.
Источник: Достало
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