Мнение: Ленин восстал из ада

08.07.2020, 19:10, Разное

В Магадане на памятник Ленину установили шипы для отпугивания птиц.

Горожане сравнили его с персонажем фильма “Восставший из ада”. Мэр Магадана Юрий Гришан распорядился снять устройства, посчитав их “кощунством”.

Спустя сутки Ленин обрел былую гладкость – штыри, установленные активистами самовольно, демонтировали коммунальщики, но фото головы вождя с шипами по-прежнему популярны в сети.