Украинцы потребовали отставки Зеленского

08.07.2020, 19:08, Новости дня

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.

«8 апреля 2019 в программе «Право на власть» Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил закон «О предупреждении коррупции», – говорится в тексте петиции на сайте Зеленского.

Автор петиции – политтехнолог Виктор Уколов.

Петиция была размещена в среду, 8 июля, и успела набрать 2 тыс. 440 голосов «за». Для того чтобы петицию рассмотрел президент Украины, необходимы подписи 25 тыс. человек. До окончания голосования осталось 92 дня.

Ранее на сайте Зеленского 25 тыс. голосов набрала петиция о вреде здоровья от вышек 5G.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.