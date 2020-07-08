 

Минздрав подтвердил устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах

08.07.2020, 19:08, Новости дня

Почти во всех регионах РФ наблюдается устойчивое снижение числа случаев коронавируса, несмотря на разные стадии развития инфекционного процесса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ доктором Гезой Андреасом фон Гайром.

«Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи», – приводятся слова министра на сайте ведомства.

Доктор фон Гайр отметил высокие результаты РФ в лечении и противодействии распространению коронавируса. Он подчеркнул важность взаимодействия научных учреждений двух государств в борьбе с пандемией. 

«В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, возможности использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от коронавирусной инфекции», – сообщила пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки в РФ выявлено 6562 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 700 тыс. случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что суточный прирост заразившихся коронавирусом замедлился в РФ до 0,9%.



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