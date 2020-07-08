 

Мирное небо чекистов

08.07.2020, 19:01, Разное

«Кто обеспечивает наше мирное небо над головой и то, что наши кишки регулярно не наматываются на кружки из Старбакса?»

Если вы не знали, кого благодарить за все за это (особенно, за кишки, свободные от Старбакса), то незадачливая шпиёнка Бутина вас просвещает – ФСБ.

«ФСБ – не синоним НКВД в годы репрессий. Тогда «вне сомнений, были перегибы и охота за «врагами народа»… , но «в череде невиновных политических репрессированных было и немало настоящих предателей». И вообще «все покаяние по этому вопросу уже было выражено… сколько же можно?».

Контрпропаганда, «качественная», как наша контразведка, включилась в делоК чему все это? К делу Сафронова.

Контрпропаганда, «качественная», как наша контразведка, включилась в дело.

«Эмоции и развешивание ярлыков – тут лишнее», – пишет Бутина.

«Журналистские материалы в основном основываются на эмоциях, они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки». Это пресс-Песков сегодня с утра пораньше.

Проблема в том, что пока обвинения чекистов настолько не содержат реальной информации, что даже адвокаты отказались дать подписку о данных следствия. И, по словам адвоката Павлова, дали только «подписку о неразглашении государственной тайны, но мы ее не увидели, поэтому разглашать просто нечего».

Хватить темнить! И в пикетах в поддержку Сафронова, и в петиции призывают «Рассекретить дело Ивана Сафронова! Обвинение должно быть публичным».

В ответ – сливы о том, что сейчас выйдут суровые чекисты и как расскажут!

СерпомПо



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