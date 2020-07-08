Xiaomi наладит выпуск «умных» дверей Xiaobai Wisdom Gate H1

08.07.2020, 18:54, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена выпустить собственные умные двери, которые смогут похвастаться продвинутыми опциями.

В частности, предложенная модель получила название Xiaobai Wisdom Gate H1. Разработчики представили двухстворчатые двери, каждая часть из которых имеет автоматический механизм открытия. Однако новинка все же существенно отличается от того, как привыкли видеть обыкновенные автоматические двери. Новинка Xiaobai Wisdom Gate H1 способна распознавать лица людей, у которых есть доступ к помещению.

Кроме того, существует вариант определения по отпечатку пальцев или по специальному ключу. Уже в скором времени планируется начать выпуск Xiaobai Wisdom Gate H1 в свободную продажу по цене около 700 долларов.