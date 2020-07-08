 

Меркель: ЕС следует приготовиться к «Брекзиту» без соглашения

08.07.2020, 18:50, Новости дня

Германия продолжит усилия, направленные на достижение нового соглашения о партнерстве с Великобританией к концу года, однако Евросоюзу следует подготовиться к резкому разрыву отношений с 2021 года, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пока прогресс был небольшим, если выражаться дипломатично», – отметила Меркель, выступая в Европарламенте. Германия только что начала полугодовое председательство в Совете Европейского союза.

«Мы договорились с Великобританией об ускорении темпа переговоров… Я продолжу прилагать усилия для достижения хорошего решения, но мы также должны подготовиться к сценарию, при котором сделки не будет».



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