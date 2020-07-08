Трамп заявил о готовности провести новую встречу с Ким Чен Ыном

08.07.2020, 18:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести новый саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя Пхеньян и демонстрирует незаинтересованность в возобновлении прерванных ядерных переговоров.

«Я понимаю, что они хотят встретиться, и мы, определенно, готовы это сделать, – сказал Трамп во вторник в интервью телеведущей Грете Ван Састерен на канале Gray Television. – Я мог бы это сделать, если бы счел, что это будет полезным».

Когда Ван Састерен, сотрудничающая также с «Голосом Америки», спросила Трампа, считает ли он такую встречу полезной, президент ответил: «Возможно. У меня с ним сложились очень хорошие отношения, так что, вероятно, да».

За последнюю неделю Северная Корея дважды заявила, что не заинтересована в дальнейших переговорах с США, подчеркнув, что очередной саммит пошел бы на пользу только внутреннеполитической повестке Трампа.

«Опять же, говоря откровенно, у нас нет никакого намерения встречаться с США лицом к лицу», – заявил представитель северокорейского министерства иностранных дел Квон Чон Гун в статье, опубликованной во вторник агентством ЦТАК.

В субботу высокопоставленный северокорейский дипломат Чхве Сон Хи отметила, что Пхеньян «не видит никакой потребности беседовать с США лицом к лицу и считает диалог между КНДР и США не более чем инструментом для преодоления политического кризиса» в Америке.

Ранее в этом месяце президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что хотел бы, чтобы Трамп и Ким Чен Ын провели еще одну встречу до ноябрьских президентских выборов в США.

Этот вопрос, вероятно, будет затронут в ходе встреч между заместителем госсекретаря Стивом Биганом, главным переговорщиком по Северной Корее (на этой неделе он находится с визитом в Сеуле), и южнокорейскими официальными лицами.

Выступая в среду вместе со своим южнокорейским коллегой, Биган дал понять, что значение недавних заявлений Пхеньяна не следует преувеличивать.

«Я не подчиняюсь ни вице-министру Чхве Сон Хи, ни Джону Болтону», – сказал он, имея в виду бывшего советника Белого дома по национальной безопасности, который недавно написал книгу, где в критическом ключе описывается отношение Трампа к Северной Корее.

«Они оба придерживаются устаревших взглядов, фокусируясь лишь на негативном и невозможном, вместо того, чтобы мыслить креативно о том, что возможно», – добавил он.

В прошлом месяце Биган сказал, что личная встреча двух лидеров до выборов маловероятна, отчасти из-за ситуации с коронавирусом.

Трамп неоднократно заявлял, что его отношения с Ким Чен Ыном остаются прочными, и подчеркивал успех своих усилий, несмотря на то, что Северная Корея возобновила частые испытания ракет малой дальности и другие провокации.

«Вот уже почти четыре года мы не находимся в состоянии войны. Почти кто угодно на моем месте вел бы войну. Мне удается с ним ладить, мы ведем диалог. Посмотрим, что будет. Но мы проделали прекрасную работу, которая не была оценена по достоинству», – сказал президент в интервью Ван Састерен.

Отвечая на вопрос о продолжающейся ядерной деятельности КНДР, Трамп сказал: «Что ж, посмотрим. Как вы знаете, у них нет системы доставки ядерного оружия, и так далее. Пока нет. В какой-то момент она может появиться. И мы должны будем провести очень серьезные обсуждения и подумать об этом, потому что может настать момент, когда что-то случится».