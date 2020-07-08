 

Мнение: Удар под Сокной. 07.07.2020

08.07.2020, 18:50, Разное

Турецкие и ливийские источники сообщают, что 7 июля в районе Сокны неизвестные дроны уничтожили "Панцирь" российских ЧВКшников и убили/ранили как минимум троих из них. ПНС Ливии заявляет про 3 убитых и 7 раненых.
Кто именно наносил удар неизвестно, предполагают либо турок, либо американцев и связывают произошедшее с недавним ударом "неизвестных самолетов" по авиабазе Аль-Ватия, где турки понесли существенные потери.
Сами ЧВКшники торчат в Сокне еще с июня https://twitter.com/truestory24/status/1277401803345154048
Вместе с тем, фото и видео самой атаки  пока что нет, поэтому речь идет именно о заявлениях, а не о подтвержденных фактах, тем более что в новостях про этот удар показывают фотографии эмиратовских "Панцирей".

Источник: Colonel Cassad



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