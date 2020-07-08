 

Льюис Хэмилтон сделал своего бульдога веганом

08.07.2020, 18:50, Разное

В 2017 году шестикратный чемпион мира Формулы-1 стал вегетарианцем, а затем исключил из рациона и рыбу. Теперь Льюис Хэмилтон – строгий веган. С тех пор как гонщик изменил свой рацион питания, а сделал он это во имя экологии, он призывает последовать своему примеру и других. Впрочем, если у его фанатов выбор есть, то у тех, кто находится “под крылом” Льюиса, его нет. Речь сейчас о собаках гонщика.

Сегодня Хэмилтон объявил, что его любимый бульдог Роско теперь тоже веган. И судя по всему, пес этому рад.

С тех пор как он перешел на веганскую диету, его шерсть стала мягче, лапы перестали отекать, он больше не хромает из-за боли, вызванной артритом, а еще он стал свободнее дышать. Очень рад результату!

– рассказал Хэмилтон.

Роско стал самой известной собакой в Формуле-1, когда хозяин начал брать его на Гран-при. У Роско есть собственный аккаунт в Instagram – @roscoelovescoco. Там на него подписано 178 тысяч человек. В середине июня Льюис сообщил, что его вторая собака по кличке Коко умерла.

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Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco)20 Янв 2020 в 1:51 PST



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