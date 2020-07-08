Подтверждена секретность переданных Сафроновым сведений

08.07.2020, 18:48, Новости дня

К уголовному делу против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приобщены два заключения экспертов, подтверждающие секретность переданных им сведений, сообщил адвокат Иван Павлов.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающих секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе – маем 2020 года», – сказал ТАСС защитник.

Сторона защиты с этими заключениями не ознакомлена, они упомянуты в постановлении о возбуждении дела, добавил Павлов.

Ранее защита Сафронова обжаловала его арест.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда. Он также оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов аявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.