Мнение: Больше не достаточно не быть расистом, нужно быть не-расистом

08.07.2020, 18:47, Разное

"Фольксваген" и расизм

Этой весной, в мае, еще до начала американских протестов против расизма, случился международный скандальчик с рекламным видео нового Volkswagen Golf. Ролик и правда был странный: на улице перед баром припаркован новенький Volkswagen. К нему подходит чернокожий мужчина, и тут в кадре появляется гигантская белая рука, хватает актера за воротник и щелчком пальца отбрасывает в двери бара.

Даже без предубеждений не очень понятно: это вор, что ли, хочет взломать машину, но у нее такая хорошая охранная система, что вору останется только заливать неудачу вином? Почему тогда «вор» обязательно черный, а «защитная система» — белокожая? Или это законный владелец, а машина так хороша, что прежде чем садиться за руль, нельзя не обмыть такое счастье? Но опять же, почему тогда белая рука указывает черному, куда идти?

Рекламу видели в разных странах, он вызвал большой резонанс. Член правления компании Юрген Штакман (Jürgen Stackmann) публично извинялся: Volkswagen, по его словам, хотел выпустить целую серию рекламных роликов, которые сложились бы в мини-фильм: чернокожего персонажа «рука судьбы» отправляет в бар, где в следующем ролике он бы встретил свою любовь, и все это под маркой Volkswagen. Извинения не были приняты: любовь любовью, говорили чернокожие зрители, но почему именно черного человека подталкивает к счастью белая рука, да не то что подталкивает, а швыряет за шкирку, как щенка? Жест выглядит грубо даже для стороннего зрителя, а у чернокожих слишком свежа память о том, как белые руки швыряли их куда хотели, и к таким историям они относятся несколько нервно.

Не успел скандал остыть, как вот новый — с Audi, входящим в злосчастную группу Volkswagen. На днях Audi разорвал рекламный контракт с российской телезвездой Ксенией Собчак. Последние восемь лет она выступала лицом Audi в российской рекламе: успешная известная женщина на фоне престижной машины. Все было хорошо, пока Собчак у себя в Instagram в присущей ей эпатажной манере не высказалась об американских протестах против расизма: сначала с хэштэгом #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение», лозунг антирасистского движения США) опубликовала отрывок из старой песенки группы «Запрещенные барабанщики» (с текстом: «Ай-яй-яй-яй, убили негра! Ай-яй-яй-яй, ни за что ни про что замочили!»). А затем добавила, что чернокожие, заявляя о притеснениях, «просто ищут оправдания своей лени и глупости. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно […] [много и усердно работать], давно стали условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри». Позднее стало известно, что отрывок из песни Собчак опубликовала в рамках юмористического шоу Comment Out.

Концерн Audi не стал углубляться в подробности. «Известные нам инциденты являются неприемлемыми, как и любые формы расизма и дискриминации», — сухо заявил 24 июня глава отдела контроля рисков Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold). Договор расторгнут.

Это было бы скучной историей про рекламные предпочтения компаний и необходимость следить за своим языком, если бы не отражало того, как на глазах у нас меняется мир. Речь не только о знаменитостях: другой автоконцерн, Daimler, уволил рядового сотрудника, который зачем-то взял в моду посылать на телефон своему коллеге-турку карикатуры и шуточки про мусульман: ему казалось, что это смешно, а коллегу обидело. В этом июне болельщик футбольной команды Mainz вышел из ее фан-клуба, написав письмо, что не может продолжать болеть за команду, в которой стало слишком много темнокожих игроков: «Это Бундеслига или Кубок Африки? Я не расист, но девять черных в немецкой команде — перебор!» Mainz отреагировал быстро: мол, обычно мы очень огорчены, когда наши болельщики покидают фан-клуб, но с таким «я-не-расистом-но» прощаемся без сожаления. А игроков в команду набираем не по цвету кожи, а по умению играть в футбол.

Мы живем в интересное время: прямо перед нами происходит революция в этических стандартах общества — или, говоря простым языком, в правилах вежливости. На эту тему высказался и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier): «Больше не достаточно не быть расистом, нужно быть не-расистом. Расизм требует активной ответной позиции, критики и, что, может быть, труднее всего, — самокритики».

Русскоязычным жителям Германии слово «расизм» часто кажется чуждым: ведь это о чернокожих где-то в США, при чем тут мы… Но кто из нас не рассказывал анекдотов о неизменно туповатых чукчах, сексуально озабоченных грузинах или хитрых и алчных евреях, не задумываясь о том, что собеседнику с такими этническими корнями выслушивать эти стереотипы неприятно? «Неприятно — пусть потерпит, у него плохо с чувством юмора». Как тут не вспомнить фильм «Чучело», в котором школьники всем классом травят девочку, а потом: «Мы же шутили, у тебя что, чувства юмора нет?»

Развиваясь, общество учится принимать к сведению, что «чувство юмора», оскорбляющее другого, уже не имеет отношения к юмору. Что люди разные, у них могут быть «больные мозоли», наступать на которые — плохая шутка. Учиться уважать других бывает непросто, но так общество становится внимательнее друг к другу, пусть это и происходит через запреты.

А когда первый болезненный этап пройдет, запреты больше не понадобятся: они превратятся в простую вежливость, которую соблюдают, даже не задумываясь.

https://inosmi.ru/social/20200708/247720935.html – цинк

Цензура превращается…превращается цензура…в простую вежливость. Главное не задумываться в мире болезненных запретов.

Ждем, чем еще порадует повесточка.