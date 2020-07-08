 

Зеленский: Всем населенным пунктам, пострадавшим от наводнения на западе Украины, обязательно помогут

08.07.2020, 18:42, Новости дня

Необходимую помощь получат все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений на западе Украины. Об этом 8 июля во время рабочей поездки в Черновицкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис главы государства.

“Есть главы областных государственных администраций, которые являются “глазами” в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но, увидите, всем селам, пострадавшим от наводнения, обязательно помогут”, – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что помощь будет оказана и населенным пунктам Луганской области, пострадавшим от лесного пожара.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

По словам главы Кабмина, людям, потерявшим дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут семьям на капитальный ремонт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Смерть Джорджа Флойда вызвала волну беспорядков во всей Америке

27.06 / FAZ – Турция разочарована — её курорты защищены от вируса, но немцы всё равно не едут

08.07 / В Кремле заявили об оптимистических прогнозах по коронавирусу

04.06 / “Крутой кофе в Хмельницком”. Зеленский сходил в кафе, которое не имеет права обслуживать клиентов из-за карантина

18.06 / Французская армия отныне готовится к войне с «симметричным» противником

31.05 / Советник Трампа заявил об отсутствии расизма в американской полиции

21.05 / Минобороны перебросит в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест

16.02 / Сергей Харитонов оказался в больнице. Бой признан несостоявшимся из-за удара в пах

22.06 / Трамп решил вступиться за полицейских

19.06 / Кадыров заступился за участвовавших в конфликте в Дижоне чеченцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска