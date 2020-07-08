Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вновь задержали

08.07.2020, 18:40, Разное

В Москве задержали участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом он написал в твиттере.

В конце июня у издателя «Медиазоны» провели обыск по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти (ст. 212 и 318 УК), после чего его отпустили в статусе свидетеля по «московскому» делу. Когда Верзилов вышел из отдела полиции, на него напал провокатор, и первого вновь задержали. На следующий день Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань.

После того, как он вышел из спецприемника, ему предъявили обвинение в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства и отпустили его под подписку о невыезде. По версии следствия, в декабре 2014 года Верзилов получил гражданство Канады и не уведомил об этом российские власти. «Медиазона» объясняла, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего и получил гражданство.

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