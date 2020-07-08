Реакция на стимуляцию при ЭКО может рассказать о риске хронических заболеваний

08.07.2020, 18:38, Разное



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Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – метод лечения бесплодия. В его начальных стадиях врачи стимулируют женщин для выработки яйцеклеток, чтобы затем выбрать несколько из них для оплодотворения. Оказалось, что если у женщины удается взять малое количество яйцеклеток, то у нее высок риск возрастных болезней. Об этом рассказали ученые из Аархусского университета (Дания) на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека (ESHRE), которая была проведена в онлайн-режиме.

Ученые впервые использовали показатель количества яйцеклеток, полученных при ЭКО, для определения степени старения яичников и риска ранней менопаузы.

«Выявление у женщин риска ранней менопаузы может позволить начинать раннюю профилактику, включая переход на здоровый образ жизни», – сказала Метте Кристенсен (Mette Wulf Christensen), соавтор исследования.

Кристенсен отметила, что данные их исследования сопоставимы с тем, что известно о ранней менопаузе: она связана с увеличением риска сердечно-сосудистых болезней, остеопороза и смерти.

В исследование были включены около 20 тысяч женщин в возрасте до 36 лет, которые прошли хотя бы один цикл ЭКО или ИКСИ в Дании. За ними наблюдали в среднем шесть лет. Ученые условно разделили участниц на две группы: те, кто вырабатывал пять и менее яйцеклеток, и те, кто давал не менее восьми яйцеклеток. В первом случае, указывают ученые, можно говорить о раннем старении яичников.

Ученые сравнили количество хронических болезней, которые развились у женщин из обеих групп за время наблюдения. У женщин с ранним старением яичника риск развития хронических болезней оказался на 26% выше. Самым высоким оказался риск развития сердечно-сосудистых болезней: он увеличился на 39%. Вероятность появления остеопороза в этой группе была удвоенной. На риск рака функционирование яичников не влияло.

Авторы отмечают, что механизмы влияния старения яичников на здоровье недостаточно понятны.

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