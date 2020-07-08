 

Ведущий Fox – хаос в Нью-Йорке не оставил полицейским выбора — только уйти на пенсию

08.07.2020, 18:30, Новости дня

Американские города погружаются в пучину беззакония, а мэры и губернаторы, вместо того чтобы защищать население, отпускают преступников без залога и расформировывают полицейские подразделения, возмущается ведущий Fox News Шон Хэннити. По его словам, политики настолько враждебны к правоохранительным органам, что порядочным копам остаётся лишь уйти на пенсию или подыскать другую работу.

В городах Америки хаос. Демократы, которые там у власти уже на протяжении десятков лет, не справились со своей основной и важнейшей задачей — обеспечить безопасность своих сограждан, американцев. Вот сегодняшняя обложка New York Post: «Опустошённый преступностью город взывает о помощи: Билл де Блазио, сделай что-нибудь!»

На самом деле товарищ де Блазио много сделал — много ужасного, что разрушает город Нью-Йорк и уносит много жизней. Подразделение городского департамента полиции, работавшее в штатском и занимавшееся борьбой с преступностью, было расформировано. Он (мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. — ИноТВ) полностью упразднил эффективную политику «остановить и обыскать», урезал бюджет департамента полиции более чем на миллиард долларов. А теперь законодатели штата могут принудить полицейских самостоятельно страховать свою ответственность на случай исков.

Наверное, я могу дать лишь один дружеский совет людям, которых я люблю, откровенно говоря, обожаю и восхищаюсь ими за их жертвенность, служение, за риск, на который они идут ради нас всех… Наверное, если вы коп и можете уйти на пенсию, сейчас для этого самое время. Если вы на этой работе недавно, может быть, вам стоит подумать о другой работе. Город Нью-Йорк, по сути, показывает вам средний палец. И ещё лишает вас возможности делать свою работу — служить местному населению, защищать его.

Тем временем крайне левый губернатор Эндрю Куомо подписался под безумной, идиотской реформой системы освобождения под залог. Именно он подписал законопроект, позволяющий людям, совершившим насильственные преступления, в тот же день выйти из тюрьмы, не внося ни цента в качестве залога. Вообще ничего!

Другими словами, вот последствия мягкой политики в отношении преступности — страшная обстановка в городе и штате Нью-Йорк. В городе число инцидентов со стрельбой выросло на 130 процентов, число убийств — на 30 процентов. А число незаконных проникновений в дома с криминальной целью — на целых 118 процентов!

Дата выхода в эфир 07 июня 2020 года.

 



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