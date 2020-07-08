 

Daily Express об участии Британии в учениях НАТО в Арктике – явный предупредительный сигнал России

08.07.2020, 18:30, Новости дня

Великобритания отправила в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant, для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express. Как считает британский таблоид, таким образом Лондон послал «явный предупредительный сигнал российскому президенту Владимиру Путину».


Wikimedia

Британия отправила противолодочную атомную субмарину HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях Североатлантического альянса, пишет Daily Express. По мнению издания, этот шаг — «явный предупредительный сигнал российскому президенту Владимиру Путину».

Операция НАТО под кодовым названием Dynamic Mongoose проводится неподалёку от Фареро-Исландского рубежа, который в годы холодной войны был одной из зон конфронтации.

В манёврах принимает участие одна из трёх действующих противолодочных субмарин ВМС Британии. Кроме того, в учениях задействованы самолёты, а также подводные и надводные корабли США, Франции, Норвегии и Германии. 

Иэн Баллантайн, редактор журнала Warships International Fleet Review, заявил Express.co.uk: «Участие Британии в этих крупных противолодочных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы — два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолёт P-8 Poseidon. И это отрадный признак того, что Великобритания повышает свою роль и активнее действует в этой ключевой части мира, расположенной недалеко от дома, где в течение слишком долгого времени её присутствие было малозаметно».

Эти учения проводятся на фоне того, как РФ активизировала свою деятельность в Арктическом регионе и устраивает там военные манёвры в то самое время, когда многие страны противостоят коронавирусной пандемии, подчёркивается в статье.

Активность российских субмарин за последние месяцы резко возросла. Кроме того, как отмечает издание, Северный флот ВМФ РФ пополнился «множеством новых судов».

«Посыл, который Великобритания и её союзники по НАТО отправляют Путину, заключается в том, что впервые за многие десятилетия Североатлантический союз готов конструктивно направлять обычные военно-морские силы в Арктику, следить за развитием новых российских многоцелевых подлодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения», — отметил Баллантайн.

Как пишет Daily Express, в ВМС Британии заявили, что 14-дневные учения будут включать в себя «традиционную игру в кошки-мышки между охотником и преследуемым».



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