 

Школьников в Нью-Йорке переведут на занятия дважды в неделю

08.07.2020, 18:30, Новости дня

Школы Нью-Йорка не возобновят полностью свою работу с сентября, большинству учеников придется учиться два дня в неделю, сообщил мэр города Билл де Блазио.

«Мы планируем снова открыть школы Нью-Йорка этой осенью, при этом ставя здоровье и безопасность на первый план. 75% семей хотят снова отправить своих детей в школу этой осенью. (…) С помощью совмещения школьного и домашнего обучения мы можем создать больше пространства в каждом классе и здании. Это означает, что большинство детей будут ходить в школу два дня в неделю», – сообщил де Блазио, передает РИА «Новости».

Он добавил, что власти Нью-Йорка не планируют «игнорировать науку» и «бежать вперед», как президент США Дональд Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что американские школы могут лишиться финансирования в случае, если они не откроются в скором времени.



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