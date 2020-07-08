 

Опасения по поводу COVID-19 вызвали негативный тренд на рынках

08.07.2020, 18:25, Новости дня

Европейские рынки в среду демонстрируют значительный спад, отражая реакцию инвесторов на рост числа случаев заражения коронавирусом в мире.

К середине торгов лондонский индекс FTSE опустился на 0,4 процента, парижский CAC-40 – на 1,1 процента, а франкфуртский DAX – на 0,7 процента.

Азиатские рынки в среду демонстрировали смешанную динамику. Токийский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,7 процента, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5 процента, а шанхайский Composite вырос на 1,7 процента.

Сиднейский S&P/ASX опустился на 1,5 процента, сеульский KOSPI – на 0,2 процента, а тайваньский TSEC вырос на 0,6 процента. Мумбайский Sensex к вечеру потерял 0,9 процента.

Нефтяные рынки в среду также находятся на негативной территории: американская сырая нефть торгуется по 40,51 доллара за баррель, опустившись на 0,2 процента, а эталонная нефть марки Brent опустилась на 0,2 процента до 42,99 доллара за баррель.

Фьючерсы на американские индексы Dow Jones и S&P 500 демонстрируют нисходящий тренд, а NASDAQ остается практически неизменным. Накануне Dow потерял 397 пунктов.



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