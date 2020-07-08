Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

08.07.2020, 18:23, Разное

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей в мае текущего года провели опрос общественного мнения, беседуя по телефону с гражданами Ливии. Выяснилось, что ливийцы выступают против турецкого вторжения в свою страну, не хотят видеть чужие войска, в том числе миротворцев ООН и НАТО, не говоря уже про бойцов ЧВК SADAT, и наемников из САР, переправленных Анкарой в Ливию. Результаты исследования опубликованы в докладе “ФЗНЦ: ливийцы видят в Турции страну-агрессора”.

Кризис в Ливии начался не внутри государства, а пришел из-за его границ. Точно такой же сценарий уничтожения существует и для РФ, отметил президент ФЗНЦ Александр Малькевич. По его словам, проблемы Ливии начались в 2011 году, когда под прикрытием демократизации был осуществлен развал страны. У власти в государстве оказались бандиты, Запад годами выкачивает из страны природные ресурсы. Некогда богатая Ливия превратилась в нищую страну, где царят хаос и беззаконие.

В Ливии накопилось много внутренних противоречий, однако народ смог сплотиться под натиском внешнего врага и стать объединенной нацией, готовой противодействовать Турции, вторгшейся в государство, с которым она не имеет общих границ. Ливийцы поняли, что фельдмаршал ЛНА Хафтар встал во главе борьбы против вражеской интервенции.

В СМИ, подконтрольных Турции, Западу и Правительству национального согласия (ПНС), ситуацию искажают и пишут неправдоподобные материалы о деятельности ЛНА. Журналисты распространяют фейки, что войска Хафтара якобы отступают и сдают позиции. Но люди все равно понимают, что ЛНА совершила правильный поступок, отойдя от Триполи и уберегая мирное населения от опасности попасть под обстрел. Ливийцы за это очень благодарны ЛНА, ведь если бы не этот маневр, город был бы в руинах. Многие бы погибли или лишились крова.

Малькевич заявил, что ФЗНЦ готовит новые доклады о ситуации в Ливии и надеется привлечь внимание мирового сообщества к проблемам страны, заключающиеся не только в турецкой интервенции.

“Мало того, что Ливию фактически за девять лет изнасиловали и разрушили, теперь еще Турция реализует на ее территории военную интервенцию. Это попытка оккупации целого государства со стороны третьего игрока на глазах у всех, когда люди против этого выступают в едином порыве. Разве не наглость?” – поинтересовался глава ФЗНЦ.

Малькевич подчеркнул, что Турция решилась на военное вторжение под носом у ООН, ощущая собственную безнаказанность. Реджеп Тайип Эрдоган правильно оценил ситуацию – против его действий не выступают ни ООН, ни союзники по НАТО. Против оккупации только ливийцы, но их мнение Запад и Турцию не волнует.

“Турцию ливийцы ненавидят, называют агрессором и очень странно, что международное сообщество не в состоянии внятно сформулировать позицию в отношении происходящего на территории африканской страны беспредела”, – заключил Александр Малькевич.