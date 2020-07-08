Эксперты назвали обедненный уран ценным и полезным для РФ ресурсом

08.07.2020, 18:16, Новости дня

Обедненный уран используется не только при изготовлении ядерного топлива, но также в авиа- и судостроении. Современные российские технологии позволяют полностью обезопасить людей при его использовании. Об этом сказал инженер-физик Олег Муратов, комментируя доклад экологов, посвященный импорту и безопасному применению в РФ обедненного гексафторида урана.

«Отвечая на запросы по поводу безопасности использования обедненного гексафторида урана (ОГФУ), рабочая группа комиссии по экологии Общественного совета Росатома подготовила обзорный доклад. Его цель – ликвидировать дефицит знаний общества в этой области. В докладе мы постарались как можно проще рассказать об ОГФУ, его использовании, коснувшись, естественно и вопросов безопасности», – сообщил директор Эколого-правового цента «Беллона» и руководитель комиссии по экологии Общественного совета Росатома Александр Никитин.

«Большинство ядерных реакторов используют в качестве топлива обогащенный уран. Получаемый при обогащении урана ОГФУ не представляет никакой радиоактивной опасности, хотя и остается химически токсичным веществом», – напомнил в ходе видеоконференции, посвященной презентации доклада «Обедненный гексафторид урана (современная ситуация, вопросы безопасного обращения и перспективы)» начальник отдела радиационных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, инженер-физик Олег Муратов.

Обедненный уран – очень ценное сырье, добавил Муратов. Он используется не только для изготовления нового ядерного топлива, но и в авиа- и судостроении, а также в других, причем самых разных областях промышленности. Современные российские технологии позволяют снизить содержание в обедненном уране радиоактивного изотопа до 0,1%. Как сообщается в докладе, радиоактивность обедненного урана значительно ниже (в 5-7 раз), чем у природного урана. Поскольку он используется как полезный ресурс, он вообще не относится к категории радиоактивных отходов.

Напомним, в конце прошлого года международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию урана ОГФУ). Организация утверждала, что ввозимый гексафторид якобы радиоактивен и токсичен. По данным немецкой печати, ожидается, что в Россию в 2019-2022 годах направят 12 тыс. тонн ОГФУ.

Нна самом деле, в результате проводимых с ОГФУ манипуляций на хранение остается только обедненная закись-окись урана, отмечают эксперты. Причем, и ее также можно будет в перспективе использовать в качестве сырья для ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Вещество не относится к категории радиоактивных отходов (РАО), что позволяет заключать контракты на его ввоз в Россию, говорится в докладе.

Кстати, для транспортировки и хранения ОГФУ применяются контейнеры с толщиной стенок в 16 мм. Перед использованием проходят испытания и на прочность, и на температурное воздействие. Для прочностных характеристик контейнер бросают с 9-метровой высоты на бетонную плиту, а для термоиспытаний – выдерживают в открытом огне при 800 градусах в течение получаса. Вероятность разгерметизации контейнеров ничтожна мала и вероятность гибели людей в результате аварии, связанной с ОГФУ, по оценкам экспертов, неизмеримо ниже, чем, к примеру, от падения метеорита на голову прохожего.