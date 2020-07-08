 

Петра Верзилова задержали в Москве

08.07.2020, 18:16, Новости дня

В Москве задержан участник арт-группы «Война» и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

«Меня задержали сразу после эфира на «Эхо Москвы» с моим участием. Меня везут на обыск сотрудники СК», – цитирует Верзилова ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что обыск планируется проводить «по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июня прошлого года».

Ранее СК сообщал, что Верзилову планируется предъявить обвинение в том, что он не уведомил о наличии у него второго гражданства. В июне в отношении Верзилова был составлен протокол о мелком хулиганстве.



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