 

Ученые воссоздали настоящий облик динозавра из “Парка Юрского периода”

08.07.2020, 18:09, Разное

Ученым, представляющим Университет Техаса, удалось воссоздать настоящий облик динозавра, представленного в “Парке Юрского периода”. В реальном мире дилофозавр являлся одним из наиболее крупных животных, обитавших на Земле.
До сих пор научные сотрудники точно не могут сказать, как именно выглядел этот хищный динозавр-теропод, представленный в популярном фильме и обитавший на планете около 190 миллионов лет назад. После тщательного анализа обнаруженных в 1954 году останков древнего ящера, специалисты из США пришли к выводу, что описание, которое тогда было сделано учеными, является не совсем верным. Длина дилофозавра составляла до 6 метров, а в его костях располагались специальные воздушные мешки, служившие для укрепления скелета и двойного гребня.

С помощью такой особенности динозавр облегчал нагрузку, управляя своим огромным телом. По словам специалистов, это отличие встречается у других динозавров-гигантов и некоторых современных птиц. Исследователи заявили о значительном эволюционным расхождением между данным видом динозавров и его ближайшими сородичами. Образцы, изучением которых занимались американские ученые, археологи обнаружили в Аризоне, в округе Навахо в разные периоды времени.



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